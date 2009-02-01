Добро пожаловать в «TuningCars63.Ru»

Мы работаем на рынке авто-тюнинга более 7 лет. В своей модели бизнеса нам удалось внедрить и отладить цепочку прямых поставок от производителя к клиенту, минуя ненужных посредников, хранение на складах, перегрузку товара, которые накладывают свой отпечаток на стоимости товара в сторону роста. Обратившись к нам вы экономите свое время на поиск выгодной цены, сокращается время от отгрузки до получения потребителем товара, минимизируете риски повреждения товара при транспортировке.

В нашем магазине представлен широкий ассортимент тюнинга от ведущих производителей России из ABS пластика, стекловолокна, нержавейки, алюминия и прочих материалов. У нас вы можете купить как и готовые, уже окрашенные, комплекты тюнинга, так и отдельные их составляющие, бампера, крылья, спойлеры, решетки радиатора, накладки на пороги, обвесы. Также широко представлены элементы акустических систем автомобилей отечественного и зарубежного производства, акустические подиумы, акустические полки багажника и короба под сабвуфер. Владельцы внедорожников смогут подобрать силовую защиту из алюминия, нержавейки, черного металла и композитных материалов; кенгурятники, защиту порогов, защиту передних и задних бамперов , двигателя. Широко представлены элементы кузова из пластика для модельного ряда УАЗ ВАЗ , а также импортного производства, пластиковые крылья, накладки на пороги, капоты из стеклопластика, стеклопластиковые боковые двери салона и багажника.